Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ

19:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и планирует наступательных операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий — потитико-дипломатичесий», — сказал он в видеообращении в «Фейсбуке».