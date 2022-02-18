Киев, похоже, исключает проведение выборов в Донбассе согласно Минским соглашениям
22:41 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Несколько слов относительно предъявляемых к ним требований, касающихся Минских соглашений. Мы за выполнение „Минска“ по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ», — сказал он.
При этом секретарь СНБО упомянул о том, что «уже 800 тысяч» жителей Донбасса получили российские паспорта. «Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно», — пояснил свою позицию Данилов.
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