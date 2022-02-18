Киев, похоже, исключает проведение выборов в Донбассе согласно Минским соглашениям

22:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. В то же время Киев исключает проведение выборов в Донбассе согласно Минским соглашениям, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Несколько слов относительно предъявляемых к ним требований, касающихся Минских соглашений. Мы за выполнение „Минска“ по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ», — сказал он.

При этом секретарь СНБО упомянул о том, что «уже 800 тысяч» жителей Донбасса получили российские паспорта. «Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно», — пояснил свою позицию Данилов.