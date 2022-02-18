Британия решила временно переместить свое посольство из Киева во
23:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — отмечается в сообщении Форин оффиса.
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