Британия решила временно переместить свое посольство из Киева во

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Великобритании на Украине временно переезжает во Львов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — отмечается в сообщении Форин оффиса.