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НОВОСТИ

Британия решила временно переместить свое посольство из Киева во

23:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Великобритании на Украине временно переезжает во Львов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — отмечается в сообщении Форин оффиса.

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