Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание ДНР и ЛНР
17:36 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в понедельник на заседании Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что намерен выслушать мнение членов СБ по обращениям глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Госдумы о признании независимости этих образований.
«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал Путин.
Он отметил, что эти вопросы «очень тесно связаны» с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности. В этой связи глава государства указал, что использование Украины как инструмента противостояния с Россией «представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу».
«Именно поэтому мы в последние месяцы, в конце прошлого года активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях», — продолжил Путин.
«Для нас это задача номер один, это приоритет для нашей страны. Не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития», — подчеркнул российский лидер.
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