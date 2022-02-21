Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание ДНР и ЛНР

17:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник на заседании Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что намерен выслушать мнение членов СБ по обращениям глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Госдумы о признании независимости этих образований.

«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал Путин.

Он отметил, что эти вопросы «очень тесно связаны» с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности. В этой связи глава государства указал, что использование Украины как инструмента противостояния с Россией «представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу».

«Именно поэтому мы в последние месяцы, в конце прошлого года активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях», — продолжил Путин.

«Для нас это задача номер один, это приоритет для нашей страны. Не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития», — подчеркнул российский лидер.