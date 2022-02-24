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Силы США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с РФ в Украине - Байден

22:20 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину, но будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касается решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение республик Донбасса.

«Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]», — сказал американский лидер.

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