На Украине сейчас не должно быть войны - Трамп
11:00 02.03.2022 Источник: Известия
В сложившейся ситуации на Украине виноваты президент США Джо Байден, страны Запада и НАТО. Соответствующее заявление сделал во вторник, 1 марта, бывший американский лидер Дональд Трамп.
«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — отметил он.
По словам Трампа, западные страны своими действиями позволили российскому руководству добиться в ситуации с Украиной «всего, чего оно захочет».
Он добавил, что сейчас США не лишены энергетической независимости, при этом Европа и остальной мир в зависимом положении от российской нефти.
26 февраля, выступая перед сторонниками, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. Он отметил, что на решение Путина ввести войска на Украину повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана. Известия
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