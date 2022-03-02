На Украине сейчас не должно быть войны - Трамп

11:00 Источник: Известия

В сложившейся ситуации на Украине виноваты президент США Джо Байден, страны Запада и НАТО. Соответствующее заявление сделал во вторник, 1 марта, бывший американский лидер Дональд Трамп.

«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — отметил он.

По словам Трампа, западные страны своими действиями позволили российскому руководству добиться в ситуации с Украиной «всего, чего оно захочет».

Он добавил, что сейчас США не лишены энергетической независимости, при этом Европа и остальной мир в зависимом положении от российской нефти.

26 февраля, выступая перед сторонниками, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. Он отметил, что на решение Путина ввести войска на Украину повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана. Известия