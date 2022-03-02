Песков заявил, что слова Путина о нынешних границах Украины не касаются других бывших республик СССР
15:12 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мнение президента России Владимира Путина о том, как были очерчены границы Украины в составе СССР, не относится к другим бывшим советским республикам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не относится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Песков отказался отвечать, в чем для президента разница между тем, как определялись границы Украины и, например, Казахстана. «Мы не можем с вами при всем желании сейчас развернуть историческую дискуссионную площадку. Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций, общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», — сказал он.
Глава государства ранее несколько раз говорил, что Украина в ее современных границах является целиком и полностью детищем советской эпохи, созданным во многом за счет исторически русских земель. При этом он подчеркивал, что Российская Федерация «признала новые геополитические реалии» и помогла становлению независимой Украины.
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