Песков заявил, что слова Путина о нынешних границах Украины не касаются других бывших республик СССР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мнение президента России Владимира Путина о том, как были очерчены границы Украины в составе СССР, не относится к другим бывшим советским республикам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не относится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков отказался отвечать, в чем для президента разница между тем, как определялись границы Украины и, например, Казахстана. «Мы не можем с вами при всем желании сейчас развернуть историческую дискуссионную площадку. Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций, общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», — сказал он.

Глава государства ранее несколько раз говорил, что Украина в ее современных границах является целиком и полностью детищем советской эпохи, созданным во многом за счет исторически русских земель. При этом он подчеркивал, что Российская Федерация «признала новые геополитические реалии» и помогла становлению независимой Украины.