Корпорация ВВС приостанавливает свою работу в России
19:35 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — заявил генеральный директор Би-би-си Тим Дейви, говоря об одобренном в пятницу Советом Федерации законе. Он предусматривает в том числе введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию.
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