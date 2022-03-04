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НОВОСТИ

Корпорация ВВС приостанавливает свою работу в России

19:35 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская вещательная корпорация Би-би-си объявила в пятницу о том, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения российского законодательства.

«Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — заявил генеральный директор Би-би-си Тим Дейви, говоря об одобренном в пятницу Советом Федерации законе. Он предусматривает в том числе введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию.

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