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Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с Генсеком ООН

20:35 04.03.2022 Источник: Интерфакс

Российские военные в контролируемых районах Украины создали коридоры для выхода гражданского населения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу привёл генсеку ООН следующие причины операции на Украине: "Руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса".

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