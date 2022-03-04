Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с Генсеком ООН
20:35 04.03.2022 Источник: Интерфакс
"Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Шойгу привёл генсеку ООН следующие причины операции на Украине: "Руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса".
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