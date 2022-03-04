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НОВОСТИ

РКН принял решение о блокировке Facebook

22:19 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook («Фейсбук»), принадлежащую компании Meta («Мета»), на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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