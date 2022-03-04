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НОВОСТИ

В Пентагоне считают важным шагом установление прямой линии связи с Минобороны РФ

22:35 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают важным и позитивным шагом установление прямой линии связи с Минобороны РФ. Об этом в пятницу сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Это умный поступок, и мы рады, что он был совершен», — сказал он. Кирби отметил, что аналогичный канал связи американские и российские военные используют в Сирии, чтобы избежать «неверных оценок» действий друг друга.

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