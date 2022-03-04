Сермис Booking.com перестал показывать отели, расположенные на территории РФ
23:10 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», — следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России.
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