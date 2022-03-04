В России заблокирован Twitter

23:45 Источник: Интерфакс

Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ, следует из данных Роскомнадзора.Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее в РКН сообщили о полной блокировке в РФ соцсети Facebook.