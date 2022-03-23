Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли
15:39 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — указал он.
То есть, пояснил Путин, планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют.
НОВОСТИ
- 17:12 23.03.2022
- Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
- 17:00 23.03.2022
- На выходных в Москву вернется зима - прогноз
- 16:42 23.03.2022
- Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
- 16:32 23.03.2022
- Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
- 16:12 23.03.2022
- ЕС одобрил соглашение о передаче секретных данных Киеву — Bloomberg
- 16:00 23.03.2022
- РФ и Украина провели два обмена пленными — МИД России
- 15:26 23.03.2022
- Анатолий Чубайс покидает пост спецпредставителя президента РФ — источник
- 15:00 23.03.2022
- В ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в спецоперации на Украине — Песков
- 14:32 23.03.2022
- Цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФ — Bloomberg
- 14:08 23.03.2022
- Польша высылает 45 российских дипломатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать