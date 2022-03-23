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НОВОСТИ

Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли

15:39 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — указал он.

То есть, пояснил Путин, планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют.

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