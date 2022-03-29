Сбер запустил онлайн-платформу для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ
12:30 29.03.2022
Сбер запускает специальное решение для отрасли ЖКХ, которое соберет в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы Сбера для организации работы управляющих компаний (УК) и товариществ собственников недвижимости (ТСН).
Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации УК и ТСН – Doma.ai. Данная платформа включает в себя всю информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Кроме того, она позволяет менеджерам и диспетчерам управляющих компаний взаимодействовать с жителями и своими сотрудниками.
В дополнение к платформе сервис предоставляет отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции.
Платформа доступна клиентам Сбера бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для УК и ТСН. Платформа интуитивно понятна и проста в использовании, а настроить ее помогут специалисты Doma.ai.
«Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, Сбер всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющим компаниями более продуктивными и прозрачными, – рассказал вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка Александр Белокопытов. – Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой бесплатно».
«Мы всегда старались сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива Сбера дает нам возможность быть еще полезнее, – отметил генеральный директор Doma.ai Илья Сотонин. – Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться всё более прозрачным».
Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения – специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Первое такое решение – «Недвижимость» – разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости. Позже Сбер также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками. Решения интегрированы в интернет-банк и отличаются эргономичным интерфейсом, а также наличием специализированных инструментов и виджетов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес и управлять им в рамках каждой из отраслей.
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