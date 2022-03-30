Собянин выделил ₽ 7 млрд на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

13:12

Московские власти выделят 7 млрд руб. будет выделено на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. и правительства столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. В рамках этих программ малому и среднему бизнесу будет выдано свыше 8 000 льготных кредитов на сумму примерно 90 млрд руб.

Бизнесмены получат несколько мер поддержки. Первая - это городская программа льготного кредитования (массовый сегмент). «Кредиты по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн руб. Ожидается, что программа будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса», - отмечается в тексте.

Кроме того, это программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», - предназначена для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн руб. Ставка для конечного заемщика - 5,5% для малых и 7% для средних предприятий, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок.

Третьей мерой поддержки является городская программа льготного факторинга, которая предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16% (ключевая ставка Банка России, уменьшенная на четыре процентных пункта). Срок субсидирования - 12 месяцев.