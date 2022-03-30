Инфляция в России с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% - МЭР

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении против 14,53% неделей ранее, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

«Продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%), в том числе благодаря укреплению рубля. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказала дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,48% после роста на 1,02%) при удешевлении услуг зарубежного туризма», — отмечается в обзоре.

В министерстве отметили снижение темпов роста цен в сегменте продовольственных товаров до 1,76% после 2,01% неделей ранее, которое произошло за счет замедления удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.