Британия рекомендует Украине ни в коем случае не заключать пока соглашение с РФ — The Times
10:05 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ. Об этом в пятницу сообщила газета «Таймс» со ссылкой на источники в британском правительстве.
По их сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции».
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».
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