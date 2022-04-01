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Британия рекомендует Украине ни в коем случае не заключать пока соглашение с РФ — The Times

10:05 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ. Об этом в пятницу сообщила газета «Таймс» со ссылкой на источники в британском правительстве.

По их сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции».

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».

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