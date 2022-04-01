РПЦ требует передать епархии Успенский собор во Владимире

12:32

Владимирская епархия Русской православной церкви просит Росимущество передать ей в безвозмездное пользование Успенский кафедральный собор во Владимире. Сегодня памятник ЮНЕСКО находится в распоряжении Владимиро-Суздальского музея-заповедника, и по его использованию у служителей культа и руководства музея всегда возникали разногласия.

В 2018 году владимирская епархия уже пыталась отобрать у ВСМЗ Успенский и Дмитриевский соборы, но тогда запрос был на передачу в собственность, а не в пользование. С тех пор риторика РПЦ изменилась, а музей и федеральные власти пошли навстречу. 31 января епархии передали в безвозмездное пользование колокольню Успенского собора.

Странноприимный дом при Успенском соборе епархия желает получить в собственность. Сейчас обращения находятся на рассмотрении. Кроме того, РПЦ за прошедший год заявила претензии и на другие объекты. chesnok.media