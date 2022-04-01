В Москве впервые с 28 сентября 2020 года зафиксировали менее 20 смертей от ковида за сутки
14:12 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 19 против 22 днем ранее, до 42 715, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В столице зарегистрировали менее 20 смертей из-за коронавируса за сутки впервые с 28 сентября 2020 года.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 038 против 1 130 днем ранее. В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 740 834 случая заражения.
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