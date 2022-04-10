Дождь и до +11С предсказывают синоптики в Москве в воскресенье 10 апреля

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, кратковременный дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 3 градусов. В Подмосковье днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.