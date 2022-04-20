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Андрей Воробьев проверил работу Консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцове

21:27 20.04.2022

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Фото Константина Семенца
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу Консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцове. Центр начал работу в феврале. Сегодня здесь можно оформить четыре вида документов: разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство и временное убежище.

«Тема контроля миграции для нашего региона чувствительная. Нужно, чтобы все было прозрачно, понятно, а люди могли быстро оформить документы и работали по закону», – отметил губернатор Подмосковья.

С марта в этот центр обращаются также жители Донбасса и Украины, сейчас это каждый пятый посетитель. В Подмосковье около 10 тыс. временных переселенцев оттуда. Большинство живут у знакомых и родственников, пытаются наладить привычную жизнь, найти работу.

«Мы просили сотрудников центра максимально помогать с оформлением документов. Кто-то приезжает с детьми, и тут действует наш принцип одного окна: быстро и без лишних походов по кабинетам», – сказал Андрей Воробьёв.

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