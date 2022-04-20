Андрей Воробьев проверил работу Консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцове
21:27 20.04.2022
|Фото Константина Семенца
«Тема контроля миграции для нашего региона чувствительная. Нужно, чтобы все было прозрачно, понятно, а люди могли быстро оформить документы и работали по закону», – отметил губернатор Подмосковья.
С марта в этот центр обращаются также жители Донбасса и Украины, сейчас это каждый пятый посетитель. В Подмосковье около 10 тыс. временных переселенцев оттуда. Большинство живут у знакомых и родственников, пытаются наладить привычную жизнь, найти работу.«Мы просили сотрудников центра максимально помогать с оформлением документов. Кто-то приезжает с детьми, и тут действует наш принцип одного окна: быстро и без лишних походов по кабинетам», – сказал Андрей Воробьёв.
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