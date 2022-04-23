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Одной из причин смерти шахтеров в Оренбуржье может быть отравление газом - Ростехнадзор

12:20 23.04.2022 Источник: Интерфакс

Работы на руднике Гайского ГОКа, на котором утром произошло ЧП, приостановлены, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Работы на горизонте приостановлены. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены комиссией, сформированной для расследования события", - написал Виль в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что в настоящее время тела трех погибших подняты на поверхность. "Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом", - отметил Андрей Виль.

Он также добавил, что на горизонте 1205 м рудника при проходке использовался метод секционного взрывания. При этом горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми.

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