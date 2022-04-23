Одной из причин смерти шахтеров в Оренбуржье может быть отравление газом - Ростехнадзор
12:20 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Работы на горизонте приостановлены. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены комиссией, сформированной для расследования события", - написал Виль в своем телеграм-канале в субботу.
Он отметил, что в настоящее время тела трех погибших подняты на поверхность. "Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом", - отметил Андрей Виль.
Он также добавил, что на горизонте 1205 м рудника при проходке использовался метод секционного взрывания. При этом горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми.
НОВОСТИ
- 12:10 23.04.2022
- ЦБ РФ готовит поправки для банков, чтобы ограничить срок возврата украденных средств до 30 дней
- 11:25 23.04.2022
- Для обвинения РФ в применении ОМП на Украине у США есть три сценария - МО РФ
- 11:05 23.04.2022
- Андрей Воробьев встретил первых детей-сирот с Донбасса, которые будут жить в подмосковных приемных семьях
- 10:30 23.04.2022
- До 1 мая продлено временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ
- 10:20 23.04.2022
- Законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников не поддержали в кабмине
- 09:30 23.04.2022
- РФ сможет извлечь выгоду из эмбарго на ресурсы - германский эксперт
- 09:20 23.04.2022
- Число совершаемых мигрантами преступлений в РФ увеличивается - МВД
- 22:20 22.04.2022
- Украина получит противотанковые ракеты и гаубицы от Бельгии
- 21:55 22.04.2022
- С 1 мая генконсульство Латвии в Петербурге прекратит оказание услуг
- 21:50 22.04.2022
- Венедиктов, Невзоров и Пархоменко внесены в реестр СМИ-иноагентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать