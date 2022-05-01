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Более 40% итальянцев против отправки оружия на Украины

20:50 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 46% итальянцев возражают против направления оружия на Украину, более 48% не поддерживают вхождение страны в НАТО. Такие результаты содержатся в опросе общественного мнения, опубликованном в воскресенье газетой «Стампа».

При этом число возражающих против отправки оружия немного снизилось по сравнению с данными месяц назад, когда против высказались 50,4%, а число поддерживающих такую меру незначительно возросло — месяц назад «за» высказывались 36%, сейчас — 41%. При этом сократилось число поддерживающих скорое вхождение Украины в ЕС — в конце марта «за» высказались 46%, сейчас — 42%. Растет фронт возражающих против вхождения Украины в ЕС: если месяц назад против были 34%, то сейчас — почти 40%.

40% опасаются, что украинский конфликт может охватить другие страны, и 30% обеспокоены возможностью его перерастания в мировой. 20% считают, что антироссийские санкции не несут никакого результата, а 18% считают их опасными, потому что они препятствуют диалогу об урегулировании. Менее 15% считают ограничительные меры, введенные ЕС в отношении РФ, решающими.

Как отмечается, процентное соотношение несколько меняется в зависимости от того, какую политическую партию поддерживает респондент. Наибольшей поддержкой в настоящий момент пользуются входящая в правящую коалицию Демократическая партия и единственная оппозиционная «Братья Италии», в пользу которых высказались по 21%. Как указывает издание, опрос проводился 27–28 апреля организацией Euromedia Research.

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