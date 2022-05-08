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Гитлер остается почетным гражданином ряда европейских городов - Медведев

20:20 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в воскресенье в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что Адольф Гитлер и другие нацистские деятели до сих пор остаются почетными гражданами ряда европейских городов.

Так политик прокомментировал сообщения о том, что мэрия Праги планирует лишить статуса почетного гражданина чешской столицы маршала Советского Союза Ивана Конева. Такие намерения Медведев назвал «очередным русофобским подарком фальсификаторам истории», напомнив, что два года назад в городе уже демонтировали памятник военачальнику.

«В связи с этим напрашивается вопрос таким деятелям с берегов Влтавы: а знают ли они, что тем временем Гитлер и гауляйтер Судет, обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн до сих пор остаются почетными гражданами города Ланшкроун Пардубицкого края Чехии?», — указал замглавы СБ РФ. Кроме того, он отметил, что «немецкий фюрер в дополнение ко всему формально сохранил подобное звание и в польских Щецине и Вроцлаве (немецких Штеттине и Бреслау, переданных Польше щедрой советской рукой по итогам войны)». Медведев также добавил, что неоднократно ставился вопрос о лишении нацистских деятелей таких званий, «однако везде местные власти заявляли, что, мол, „это отражение того времени“, а законодательных рычагов нет».

«Следите за тошнотворной для нормального человека ловкостью мысли: память о советском маршале — это коммунистическая пропаганда и она должна быть уничтожена, а отказ от борьбы с возвеличиванием нацистов — это просто „во имя истории“, — заключил политик.

Он подытожил, что «мерзкое и трусливое лицемерие европейцев не хочет сводить счеты с демонами нацистского прошлого». В связи с этим Медведев задался вопросом, «прошла ли после 1945 года Западная Европа, под чью дудку сейчас пляшут восточноевропейские пигмеи, настоящую денацификацию».

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