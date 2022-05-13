Финансирование плана первоочередных действий в экономике превысит 5 трлн руб. — Мишустин
12:20 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем финансирования мероприятий плана первоочередных действий в экономике превысит 5 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на нынешний год.
Глава кабмина указал, что правительство внимательно следит за положением дел во всех без исключения отраслях, оперативно готовятся меры для помощи бизнесу, все они включаются в план первоочередных действий.
«В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но отсрочки по налогам, превышает 5 трлн рублей», — обратил внимание Мишустин.
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