Ракетчики и артиллеристы в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ — Минобороны РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка», — сказал он.