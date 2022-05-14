Ракетчики и артиллеристы в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ — Минобороны РФ
12:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка», — сказал он.
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