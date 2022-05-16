В Рубежном найдены доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщили в ЛНР
11:32 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доказательства присутствия в городе Рубежное иностранных инструкторов из США и Польши обнаружены при обследовании позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ „Заря“ в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода», — цитирует его телеграм-канал военного ведомства ЛНР.
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», — указал официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Силы ЛНР 13 мая взяли под контроль крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также провели полную зачистку промышленной зоны города. Химзавод «Заря» имеет столетнюю историю. На предприятии выпускаются взрывчатые вещества, в том числе аммонит, тротил, продукты органического синтеза — серная и динитробензойная кислоты, изделия из полимеров и другая продукция химпрома.
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