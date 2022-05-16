Число беженцев, прибывших в РФ с Украины и из Донбасса, превысило 1,3 млн человек
14:32 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1,3 млн человек прибыли с Украины и из Донбасса в Россию, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 1,3 млн человек, включая 223 тыс. детей. Большинство из них — граждане ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.
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