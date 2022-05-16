Кабмин упрощает ввоз в РФ компьютеров и смартфонов — Мишустин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощен, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

«Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — сказал глава кабинета министров.