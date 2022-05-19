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НОВОСТИ

Офис Гесека ООН пока не комментирует передачу итальянского проекта мирного урегулирования на Украине

19:55 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис генерального секретаря ООН не комментирует данные о передаче главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу плана мирного урегулирования по Украине.

«Мы видели эти сообщения. У меня нет комментариев», — сказал в четверг на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

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