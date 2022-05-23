США готовы военным путем защищать Тайвань, если потребуется — Байден

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом в понедельник заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.

«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой одного Китая, но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна. «Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», — добавил он.