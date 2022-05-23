Киев договоренностями с Варшавой де-факто легализует захват своей страны — Захарова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим, утверждая особые права граждан Польши, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват Украины. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Верховной раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами. Он добавил, что нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого». Ранее Зеленский также анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

«Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины, — указала Захарова. — Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны».