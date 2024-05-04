МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование АСП
11:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России считает недостаточными штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности и подготовило законопроект по их увеличению. Также в нем предлагается ввести ответственность за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП), текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности, существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра в сторону увеличения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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