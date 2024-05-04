Антироссийские санкции привели к проблемам с производством у Boeing - WSJ
10:00 04.05.2024 Источник: Ведомости
У Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок производителя самолетов. Об этом сообщает Wall Street Journal.
В 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.
Компания уже предупредила инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner. "Ведомости"
НОВОСТИ
- 09:30 04.05.2024
- Объем торговли Сербии и Китая может удвоиться в ближайшие 10 лет — Вучич
- 09:00 04.05.2024
- Трамп разработал план по мирному разрешению конфликта на Украине — Telegraph
- 08:50 04.05.2024
- Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности
- 08:40 04.05.2024
- Консерваторы Британии терпят крупное поражение на региональных выборах — подсчет голосов
- 08:30 04.05.2024
- ПВО РФ сбила четыре ракеты ATACMS над Крымом
- 22:40 03.05.2024
- Верховный суд Непала предписал ограничить число выдаваемых лицензий на покорение Эвереста
- 22:00 03.05.2024
- Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы
- 21:20 03.05.2024
- В России введен временный запрет на экспорт сахара
- 20:40 03.05.2024
- Доллар США ничего не будет стоить, если не решить вопрос госдолга - Маск
- 20:10 03.05.2024
- В Пакистане минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать