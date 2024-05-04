Антироссийские санкции привели к проблемам с производством у Boeing - WSJ

10:00 Источник: Ведомости

У Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок производителя самолетов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.

Компания уже предупредила инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner. "Ведомости"