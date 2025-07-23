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На повышение пенсий матерей 5 и более детей в 2026 г. потребуется 11 млрд руб. — Минтруд

13:05 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 11 млрд рублей потребуется в 2026 году на повышение пенсий около 400 тысяч женщин в России, которые имеют 5 и более детей, после перерасчета их страхового стажа с учетом всех периодов отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Сейчас существует ограничение — в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.

«Если говорить о тех мамах, которым мы пересчитываем стаж, то мы оцениваем их количество в более 400 тысяч. Сумма, если оценивать, на 2026 год составит 11 миллиардов рублей», — сказал он.

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