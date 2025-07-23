Приоритетной задачей нового кабмина Польши станет борьба «с агрессивными действиями России и Белоруссии»
12:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск представил новый состав кабинета министров. Трансляцию выступления главы польского правительства вел телеканал TVP Info.
По словам Туска, приоритетными задачами нового кабмина станет борьба «с агрессивными действиями России и Белоруссии», а также «с диверсиями на внутренней арене», восстановление порядка. «В настоящее время мы живем в определенном смысле в предвоенные времена», — заявил он. Кроме того, целью перестановок было преодоление разногласий в правящей коалиции, отметил Туск.
Cостав кабмина уменьшился с 26 министров до 21, подчеркнул премьер. Министр иностранных дел Радослав Сикорский также получил должность вице-премьера. Туск объяснил такое повышение необходимостью регулировать «сложные отношения с Украиной» на более высоком уровне. В кресло министра внутренних дел и администрации вернулся Марчин Кервиньский, занимавший эту должность с мая 2024 года Томаш Семоняк остался министром — координатором спецслужб (в последний год ведомство было объединено с МВД).
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