Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером — источник

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации России и Украины приступят к переговорам в Стамбуле сегодняшним вечером, подтвердил источник ТАСС в делегации РФ.

«Сегодня вечером по прилете», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о времени начала переговоров.