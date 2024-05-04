Объем торговли Сербии и Китая может удвоиться в ближайшие 10 лет — Вучич
09:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшие 10 лет объем торговли его страны с Китаем может удвоиться благодаря соглашению о свободной торговле. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Белград председателя КНР Си Цзиньпина.
«Есть еще одна очень важная вещь: мы подписали в Пекине соглашение о свободной торговле, что для нас очень важно. Поскольку объем товарооборота между двумя странами достиг 6,1 миллиарда долларов США, я считаю, что в ближайшие 10 лет объем двусторонней торговли может удвоиться, утроиться или даже больше. Соглашение о свободной торговле делает это возможным, я верю, что это соглашение откроет новые двери для улучшения сотрудничества в будущем», — сказал он.
Президент Сербии также напомнил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил совместно реализовывать инициативу «Один пояс — один путь». «Мы находимся в центре этого „Нового Шелкового пути“. Надеемся извлечь из этого выгоду. Мы очень рады участвовать в этой инициативе», — заявил Вучич.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. В Сербии он будет находится 7–8 мая.
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