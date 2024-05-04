0
0
116
НОВОСТИ

Объем торговли Сербии и Китая может удвоиться в ближайшие 10 лет — Вучич

09:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшие 10 лет объем торговли его страны с Китаем может удвоиться благодаря соглашению о свободной торговле. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Белград председателя КНР Си Цзиньпина.

«Есть еще одна очень важная вещь: мы подписали в Пекине соглашение о свободной торговле, что для нас очень важно. Поскольку объем товарооборота между двумя странами достиг 6,1 миллиарда долларов США, я считаю, что в ближайшие 10 лет объем двусторонней торговли может удвоиться, утроиться или даже больше. Соглашение о свободной торговле делает это возможным, я верю, что это соглашение откроет новые двери для улучшения сотрудничества в будущем», — сказал он.

Президент Сербии также напомнил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил совместно реализовывать инициативу «Один пояс — один путь». «Мы находимся в центре этого „Нового Шелкового пути“. Надеемся извлечь из этого выгоду. Мы очень рады участвовать в этой инициативе», — заявил Вучич.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. В Сербии он будет находится 7–8 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:00 04.05.2024
Антироссийские санкции привели к проблемам с производством у Boeing - WSJ
0
52
09:00 04.05.2024
Трамп разработал план по мирному разрешению конфликта на Украине — Telegraph
0
187
08:50 04.05.2024
Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности
0
187
08:40 04.05.2024
Консерваторы Британии терпят крупное поражение на региональных выборах — подсчет голосов
0
212
08:30 04.05.2024
ПВО РФ сбила четыре ракеты ATACMS над Крымом
0
196
22:40 03.05.2024
Верховный суд Непала предписал ограничить число выдаваемых лицензий на покорение Эвереста
0
607
22:00 03.05.2024
Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы
0
681
21:20 03.05.2024
В России введен временный запрет на экспорт сахара
0
659
20:40 03.05.2024
Доллар США ничего не будет стоить, если не решить вопрос госдолга - Маск
0
745
20:10 03.05.2024
В Пакистане минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар
0
694

Возврат к списку