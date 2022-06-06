Финский контрразведчик удивился реакции России на планы его страны по вступлению в НАТО
10:32 06.06.2022 Источник: Известия
Финляндия озадачена тем, что Россия не давит на страну после объявления о ее намерении войти в Североатлантический альянс (НАТО). Такое заявление сделал 5 июня начальник полиции государственной безопасности (SUPO) Финляндии Антти Пелттари.
«Всё было довольно тихо [со стороны России], и будем надеяться, что так и останется. Хорошо, что ничего не произошло. Но также хорошо, что мы были готовы и способны защитить [наше] общество», — рассказал финский контрразведчик.
По его словам, Хельсинки ожидали от Москвы кибератак и гибридных выпадов во время обсуждения заявки Финляндии на вступление в НАТО, но этого не произошло, что является «позитивным» моментом. Известия
НОВОСТИ
- 11:25 06.06.2022
- СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»
- 11:20 06.06.2022
- ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР
- 11:05 06.06.2022
- Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке
- 11:00 06.06.2022
- Британские консерваторы проведут 6 июня голосование о доверии Джонсону
- 10:37 06.06.2022
- Сбер на Экспертном совете Комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал о мерах по развитию зеленого финансирования
- 10:30 06.06.2022
- Решение СберБизнес.Сфера услуг стало доступным для салонов красоты по всей России
- 10:20 06.06.2022
- Военные РФ приступили к обучению 500 специалистов для армии Таджикистана
- 10:05 06.06.2022
- Госдума рассмотрит проект о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе — Володин
- 10:00 06.06.2022
- Мост и территория сахарного завода повреждены при обстреле поселка в Курской области
- 09:32 06.06.2022
- Южная Корея и США провели пуски баллистических ракет в Японское море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать