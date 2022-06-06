Финский контрразведчик удивился реакции России на планы его страны по вступлению в НАТО

10:32 Источник: Известия

Финляндия озадачена тем, что Россия не давит на страну после объявления о ее намерении войти в Североатлантический альянс (НАТО). Такое заявление сделал 5 июня начальник полиции государственной безопасности (SUPO) Финляндии Антти Пелттари.

«Всё было довольно тихо [со стороны России], и будем надеяться, что так и останется. Хорошо, что ничего не произошло. Но также хорошо, что мы были готовы и способны защитить [наше] общество», — рассказал финский контрразведчик.

По его словам, Хельсинки ожидали от Москвы кибератак и гибридных выпадов во время обсуждения заявки Финляндии на вступление в НАТО, но этого не произошло, что является «позитивным» моментом. Известия

