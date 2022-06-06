Почти 100 тысяч клиентов СберСтрахования оформили полис «Защита от клеща»

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Почти 100 тыс. клиентов дочерней компании Сбера СберСтрахование оформили полис «Защита от клеща» за 5 месяцев 2022 года. Это на 46% больше, чем за весь 2021 год.

Больше всего полисов в 2022 году оформили жители Новосибирской области: на их долю приходится 18% всех страховок по программе. В Красноярске, Челябинске и Иркутске клиенты оформили 12, 10 и 9% полисов соответственно. Также лидерами по покупке страховок по программе стали жители Барнаула (7%), Екатеринбурга (6%) и Ярославля (4%).

В апреле 2022 года СберСтрахование расширила перечень услуг, включенных в полис «Защита от клеща». Теперь клиентам, пострадавшим от укуса, доступны анализ на антитела к бактериям боррелий, которые провоцируют боррелиоз (болезнь Лайма), и повторный визит к врачу. Помимо этого, в страховой полис добавлен ряд антибиотиков, которые в том числе подходят и для детей до года.

В ближайшее время появится возможность оформить полис в сельских отделениях Сбера.

Кроме того, защиту от клеща можно включить в полис «Питомец под защитой» СберСтрахования, предусматривающий страхование домашних животных по ряду рисков.

«Защита от клеща» – продукт для физических лиц, предусматривающий лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением паразита и лечением последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек. Страховку от клеща можно оформить онлайн на сайте СберСтрахования, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. При страховом случае СберСтрахование организует медицинскую помощь в любом регионе.