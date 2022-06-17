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Булки с мясом в РФ останутся, а компании США теряют многомиллиардные мощности — Медведев

13:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев указал на недальновидную политику президента США Джо Байдена, которая приводит к потерям для американского бизнеса в России.

В публикации в телеграм-канале в пятницу Медведев напомнил слова Байдена о том, что он принимал решение о санкциях против РФ не как президент, а как верховный главнокомандующий.

«В результате решений такого главнокомандующего, но не президента США, большое число американских и международных компаний просто теряют огромные многомиллиардные мощности у нас в стране. А что взамен — да ничего», — констатировал заместитель председателя СБ. «Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И темный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом, так и останутся. Под иным наименованием», — привел примеры Медведев.

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