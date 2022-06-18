Перебои в поставках углеводородов влияют на мировую экономику и ускоряют инфляцию, заявил главный исполнительный директор ONGC Videsh Алок Кумар Гупта на ПМЭФ-2022

20:27

Нефть и газ пока будут оставаться главными энергоносителями в мире,отметил главный исполнительный директора ONGC Videsh Алок Кумар Гупта в процессе дискуссии на Энергетической панели в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума. Модератором панели, организованной "Роснефтью" выступил академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

Гупта отметил, что после спада цен в 2014 году, компании постоянно снижали инвестиции в разведку, разработку и добычу, в результате глобальный потенциал предложения в углеводородной промышленности постепенно истощается. "При таком сценарии мы сейчас наблюдаем очень хрупкий баланс спроса и предложения углеводородов, нефти и газа, в мировой экономике", - заявил глава ONGC Videsh.

По его словам, любые перебои в поставках углеводородов влияют на мировую экономику и ускоряют инфляцию, а потому крайне важно поддерживать баланс между спросом и предложением энергоресурсов. «Сотрудничество между глобальными поставщиками энергии, хоть из Латинской Америки, хоть с Ближнего Востока или из России, и глобальными потребителями энергии должно поддерживаться и в дальнейшем в общих интересах жителей планеты», - уверен Гупта.