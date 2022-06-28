КГБ Белоруссии включил оппозиционера Сергея Тихановского в террористический список

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет государственной безопасности Белоруссии внес осужденного на 18 лет колонии оппозиционера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, опубликован во вторник на сайте КГБ.

Основанием для включения Тихановского в данный перечень является вступление в законную силу приговора о признании его «виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 („Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни“) и 293 („Массовые беспорядки“) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — отмечается на сайте ведомства.