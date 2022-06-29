Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО — постпред при ООН
09:05 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай чрезвычайно встревожен последствиями принятия новой стратегической концепции НАТО. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.
«Китай внимательно следит за стратегическими корректировками НАТО и чрезвычайно встревожен последствиями так называемой стратегической концепции. Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира», — сказал он.
«Призываем НАТО извлечь уроки и не использовать данный кризис на территории Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации или создания новой холодной войны», — добавил Чжан Цзюнь.
НОВОСТИ
- 09:32 29.06.2022
- Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
- 09:20 29.06.2022
- Цены на удобрения для аграриев РФ проиндексируют трижды в этом году — источник
- 09:00 29.06.2022
- Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было — Полянский
- 22:20 28.06.2022
- Столтенберг: У нас есть соглашение, которое открывает путь в НАТО для Швеции и Финляндии
- 22:00 28.06.2022
- От Швеции и Финляндии Турция "получила, что хотела" - канцелярия Эрдогана
- 21:55 28.06.2022
- Премьер Швеции: Турция теперь соглаcна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО
- 21:45 28.06.2022
- Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по теме вступления в НАТО
- 21:25 28.06.2022
- Посольство РФ приостанавливает деятельность консульств в Болгарии
- 20:05 28.06.2022
- Покинуть Болгарию должны два генконсула РФ и советник-посланник
- 19:40 28.06.2022
- МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать