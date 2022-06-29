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Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО — постпред при ООН

09:05 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай чрезвычайно встревожен последствиями принятия новой стратегической концепции НАТО. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Китай внимательно следит за стратегическими корректировками НАТО и чрезвычайно встревожен последствиями так называемой стратегической концепции. Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира», — сказал он.

«Призываем НАТО извлечь уроки и не использовать данный кризис на территории Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации или создания новой холодной войны», — добавил Чжан Цзюнь.

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