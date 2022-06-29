Андрей Воробьев: Более 1,2 тысяч медиков получили соципотеку в Подмосковье

12:07

Фото Антона Чернова

Еще 29 медработников получили сертификаты на покупку жилья по соципотеке в Подмосковье. Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области, собственными квадратными метрами на льготных условиях могут обзавестись не только медики, но также учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК, тренеры.

«Главный вопрос, который волнует большинство специалистов – и молодых, и тех, кто приехал к нам из других регионов – это жилье. Когда у твоей семьи есть свой дом, очаг, крыша над головой – это позволяет быть уверенным в завтрашнем дне и планировать свое будущее, – отмечает Андрей Воробьёв. – Программа была придумана, чтобы поддержать неравнодушных к своему делу специалистов, и привлечь в регион лучшие кадры. Одних только медработников, получивших социальную ипотеку, у нас более 1,2 тыс. человек. Программу по медикам в этом году мы увеличили почти в 2 раза - выдадим 300 сертификатов».

Сертификаты очередным 29 специалистам вручили первый заместитель министра жилищной политики Московской области Людмила Ращепкина и заместитель министра здравоохранения региона Алена Штукина.

«Согласно программе, правительством Подмосковья предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсируется сумма основного долга. Участник выплачивает только проценты по кредиту», – рассказала Людмила Ращепкина.

Претендовать на получение сертификата могут врачи 51 специальности, а также средний персонал: медсестры, фельдшеры разных категорий, акушеры – всего 15 специальностей. Полный список размещен на сайте Минжилполитики Московской области.

«Уже 7-й год программа «Социальная ипотека» позволяет обеспечивать наших специалистов жильем и тем самым создает привлекательные условия для работы и жизни в Московской области. Сегодня счастливыми обладателями сертификатов стали 29 специалистов – это медработники Долгопрудненской, Жуковской, Коломенской, Королёвской и других наших подмосковных больниц», – сказала Алена Штукина.

Ирина Дроздова уже 2 года работает врачом-оториноларингологом в Мытищинской ГКБ. Женщина признается, что такие программы, как «Социальная ипотека», очень мотивируют жить и работать в Подмосковье. Сама Ирина приехала из Бурятии.

«Это очень выгодные условия для врача – можно работать в свое удовольствие и не думать о проблемах с жильем. Мы с мужем и сыном сейчас снимаем квартиру. Всегда мечтали о собственной, и вот мечта начала сбываться. Уже присматриваем варианты в Королеве и Мытищах, но пока не определились», – рассказала врач.

Чтобы получить соципотеку, медработникам необходимо соответствовать ряду требований:

- российское гражданство и трудовой договор в Подмосковье на срок не менее 10 лет;

- стаж работы в РФ по специальности не менее 3 лет;

- возраст для женщин – до 50 лет, для мужчин – до 55 лет;

- специалист и члены его семьи не должны иметь жилого помещения на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье, площадь которого более учетной нормы.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.