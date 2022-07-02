Андрей Воробьев поприветствовал участников VIII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского

14:30

Фото Павла Попова

В Клину открылся VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Он проводится с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он обратился с видеоприветствием к участникам и гостям фестиваля.

«Наш Клин снова звучит и встречает гостей. Я хочу сказать огромное спасибо нашим уважаемым мэтрам, организаторам, хэдлайнерам фестиваля: Юрию Абрамовичу Башмету, Дмитрию Бертману, Денису Мацуеву, Евгению Миронову. За 8 лет вокруг фестиваля Чайковского сложилось большое творческое содружество. В этом году зрители с большим интересом ждут выступлений Константина Хабенского, Светланы Захаровой, Хиблы Герзмава и других звезд сцены. А также воспитанников детских школ искусств Подмосковья. Они очень серьезно готовились, чтобы выйти на большую сцену. Поддержите их, пожалуйста, - сказал губернатор. - Чайковский – один из символов России. И кто бы что в мире сейчас ни пытался отменять, на наших просторах – в каждом концертном зале и каждой музыкальной школе – его музыка будет звучать и жить».

В открытии мероприятия приняли участие вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а также художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист России Денис Мацуев.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета исполнил Второй концерт Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в следующем году.

«Здесь в Клину Петр Ильич свою гениальную симфонию сочинял. И тут сохранился его текст, а для меня это особенно важно. Поскольку я вообще начал заниматься классической музыкой из-за этой симфонии. – сказал Юрий Башмет. - Чайковский и Рахманинов – музыка вечная. Никто ее не может отменить или запретить. А те, кто запрещает, просто удаляют из своей души душу. Поэтому пусть звучит вечная гениальная музыка».

Солировал лауреат Государственной премии, пианист Денис Мацуев. Он играл без нот, наизусть.

«Я сыграл Второй концерт Рахманинова уже более 200 раз. Я уже выучил его наизусть. Мы играли этот концерт уже во многих залах, но я никогда не забуду пение оркестра в тот момент, когда игрался этот концерт. То, как можно играть это, непередаваемо словами. Рахманинов и Чайковский - две наши глыбы. Рахманинов относился с особых благоговением к Петру Ильичу. Поэтому выбор неслучаен, эта музыка вечна, сколько раз бы я ее не играл», - сказал Денис Мацуев.

VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину продолжится до 10 июля. В программе - 6 больших концертов разных жанров, которые пройдут в формате опен-эйр на Большой поляне.

2 июля – музыкально-драматическое действо «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета. В ней примут участие известные актеры: Константин Хабенский и Ольга Литвинова, 3 июля - гала-концерт театра «Геликон-опера», 8 июля - хоровая опера Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» при участии 6 хоров, а 9 июля - оперная дива Хибла Герзмава предстанет в джазовом амплуа.

Кульминацией фестиваля станет проект «Чайковский Nights» 9 июля на территории усадьбы Демьяново. На гала-вечере с оркестром «Новая Россия» под управлением Башмета выступят скрипач Вадим Репин, артисты балета Светлана Захарова и Кимин Ким, оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев и другие.

Также в рамках фестиваля будут организованы концерты в Сестрорецком парке («Сцена на воде»), Летняя музыкальная академия Юрия Башмета, Третья Школа молодых журналистов, программа «PROзрение» в Мемориальной гостиной П.И. Чайковского.

Завершится фестиваль концертом «Молодые дарования России» с участием солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра и стипендиатов Губернаторской премии.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте фестивальчайковского.рф.

Организаторы фестиваля - Министерство культуры и туризма Московской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Московской области и администрации г.о. Клин.

В оргкомитет входят такие выдающиеся деятели искусства и культуры как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.

«Я хотела бы выразить огромные слова благодарности, наверное, от всех нас, зрителей, артистам и музыкантам, которые 8-й год уже на площадке этого фестиваля радуют нас своим творчеством, культурно нас просвещают, что очень важно», - сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

В рамках губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» на сцене VIII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину детям вручили 14 дипломов. Ими наградили лучших учащихся учреждений дополнительного образования сферы культуры, которые достигли высоких творческих успехов в области искусства.

«Такие мероприятия, как клинский фестиваль, составляют каркас, остов культурной жизни Подмосковья. Из года в год, вот уже восемь лет зрители ждут эту встречу с большими музыкантами, с великой музыкой. Фестиваль Чайковского задает тональность всему нашему фестивальному подмосковному лету. Думаю, что такие знаковые ежегодные мероприятия меняют сознание людей, приобщая к прекрасному, в какой-то степени даже программируют территории на развитие. И, конечно, подобных культурных событий обязательно должно становиться больше», - отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.