США останутся на Ближнем Востоке и не дадут Китаю, РФ или Ирану занять их место — Байден
16:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не позволят, чтобы их место заняли Китай, РФ или Иран. Об этом в субботу заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидда.
«Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — более сложными. Для меня очевидно то, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока», — отметил американский лидер. «Мы не уйдем [из региона] и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», — добавил он.
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