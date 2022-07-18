Арестованный за сбыт наркотиков проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте 2 кг наркотиков через даркнет, покончил собой в одиночной камере подмосковного СИЗО, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Тело Керефова нашли без признаков жизни сегодня утром в одиночной камере 1-го следственного изолятора в Ногинске, куда он был определен судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении», — сказал собеседник агентства. Официальными комментариями правоохранительных органов и органов следствия ТАСС не располагает.

Почти две недели назад следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении проректора — директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Керефову инкриминировался незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 кг, затем, расфасовав его на мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, дело было возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России, уточнило ранее следствие. По делу проводились совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех причастных к производству и сбыту наркотических средств. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования. СК также назначал проверку в отношении других руководителей Российской таможенной академии, которым, предположительно, Керефов давал наркотики.

О задержании Керефова по подозрению в торговле синтетическими наркотиками ТАСС сообщил 6 июля источник в правоохранительных органах. По его предварительным данным, проректор был задержан на рабочем месте, его подозревали в сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ, в служебных кабинетах академии прошли обыски. Люберецкий суд Московской области отправил Керефова в СИЗО до 5 сентября.

Вместе с тем, защита Керефова после его ареста рассказала агентству, что проректор дает следствию признательные показания и признал свою причастность к предъявленным ему обвинениям.