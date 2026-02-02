Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного и других видов топлива
14:15 31.01.2026 Источник: Интерфакс
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.
"При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - поясняется в пресс-релизе.
