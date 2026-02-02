0
0
1644
НОВОСТИ

Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного и других видов топлива

14:15 31.01.2026 Источник: Интерфакс

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт нефтепродуктов продлен до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.

"При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - поясняется в пресс-релизе.

НОВОСТИ

